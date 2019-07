Ha confessato uno degli studenti americani È lui ad aver ucciso il carabiniere Cerciello

Fonte : agi

(Di venerdì 26 luglio 2019) Hal'omicidio delMario Regala notte scorsa a Roma, uno dei duefermati in tarda serata: si tratta del giovane con i capelli mesciati apparso in una foto e ripreso da alcune telecamere. Al termine di un interrogatorio fiume insieme al coetaneo ritenuto suo complice, il 19enne ha ammesso le proprie responsabilità affermando di essere lui l'autore materiale dell'accoltellamento del vicebrigadiere. Tra le novità emerse dalle ultime ore, inoltre, sembrerebbe come i due fermati per l'omicidio, entrambi 19 enni, non appartenessero alla John Cabot University A riferirlo sono fonti investigative. Il ritratto delche faceva volontariato e voleva aiutare tutti Chissà se quelle persone a cui dedicava il tempo libero facendo volontariato e distribuendo all'esterno di stazioni ferroviarie di Roma come Termini ...

