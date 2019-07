Governo | crisi lontana per ora ma sulla manovra lo scontro è già totale

Antonio Milo - l'ex di Forza Italia : "Ho parlato con Denis e Giorgetti - crisi di Governo ad ottobre" : Un faccia a faccia, a pranzo, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un incontro attesissimo: i due leader e vicepremier non si vedevano dallo scorso 11 luglio. Incontro positivo, almeno a parole: l'intenzione comune è quella di tenere in piedi il governo, di andare avanti insomma, così come chiesto da

Di Maio e Salvini d'accordo : niente crisi - Governo avanti Affaritaliani rivela l'esito dell'incontro tra i vicepremier : "Clima positivo". Così fonti ai massimi livelli del Movimento 5 Stelle e della Lega commentano l'esito del faccia a faccia tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che si è tenuto all'ora di pranzo a Palazzo Chigi e che è durato circa un'ora. Il capo politico... Segui su Affaritaliani.it

Di Maio e Salvini d'accordo : niente crisi - Governo avanti Affaritaliani rivela l'esito dell'incontro tra i vicepremier : "Clima positivo". Così fonti ai massimi livelli del Movimento 5 Stelle e della Lega commentano l'esito del faccia a faccia tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che si è tenuto all'ora di pranzo a Palazzo Chigi e che è durato circa un'ora. Il capo politico... Segui su Affaritaliani.it

Matteo Salvini - crisi di Governo posticipata : le ragioni della scelta - come farà fuori il M5s : Matteo Salvini vuole tenere ancora in vita la legislatura. Almeno fino a quando la popolarissima riforma del taglio ai parlamentari non venga attuata. Il leader della Lega non può permettersi di perdere consensi a favore di quegli alleati che questo provvedimento lo hanno proposto. Il via libera all

Tav - Di Maio : “Crisi di Governo? Significa darla vinta ai partiti delle opere inutili” : “Qualcuno mi dice ‘aprite la crisi di governo’. Se vogliamo dargliela vinta, va bene. Se non vogliamo tagliare i parlamentari a settembre, apriamo la crisi. Se vogliamo fare in modo che aprendo la crisi ci troviamo un nuovo governo tecnico o politico che comincia a fare non solo opere inutili ma il nucleare o gli inceneritori che non noi non si faranno mai, apriamola pure. Noi al governo facciamo cose per il Paese e arginiamo ...

L’addio di May dopo 21 anni sui banchi del Governo - da “nuova Thatcher” a crisi Brexit : Era stata eletta per unire un Partito conservatore spaccato e per traghettare il Regno Unito alla Brexi, ma dopo tre anni Theresa May ha lasciato definitivamente Downing Street e la guida dei Tory con un bilancio ampiamente in rosso. La 62enne ex ministro dell'Interno, seconda donna a guidare il governo britannico dopo Margaret Thatcher, non e' mai riuscita a creare un 'feeling' con il Paese a parte rari momenti come lo sgraziato balletto sulle ...

Crisi di Governo. I grillini contestano Conte : bagarre in Senato : Ci siamo davvero? Arriva la Crisi di Governo? Matteo Salvini attende il momento giusto, aspetta che siano i grillini a

Fondi russi - Giuseppe Conte e la strana difesa di Matteo Salvini : la frase sulla crisi di Governo : In aula al Senato a Giuseppe Conte, a riferire sui presenti finanziamenti russi alla Lega. Un discorso pesante, quello del premier, che difende sì Matteo Salvini e il Carroccio ma che coglie l'occasione anche per parlare della crisi di governo. In un clima teso per le proteste che si levavano dai ba

Tav e fiducia - si allontana la crisi di Governo : Sarà il voto di fiducia di oggi pomeriggio alla Camera a mandare in dissolvenza la crisi politica che ha occupato la scena delle ultime settimane. Si capiva che quello...

Sulla Tav Conte dice sì e scongiura la crisi di Governo "Non realizzarla costerebbe molto più che completarla" : "Non realizzare la Tav costerebbe molto più che farla". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte posta un video su Facebook per annunciare sostanzialmente il via libera alla Torino-Lione, anche perché - sono le parole del premier - "per bloccare l'opera non potremmo confidare in un mutuo dissenso da parte della Francia e dell'Europa". Segui su affaritaliani.it

Tav - Conte dice sì e scongiura la crisi di Governo "Non realizzarla costerebbe molto più che completarla" : "Non realizzare la Tav costerebbe molto più che farla". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte posta un video su Facebook per annunciare sostanzialmente il via libera alla Torino-Lione, anche perché - sono le parole del premier - "per bloccare l'opera non potremmo confidare in un mutuo dissenso da parte della Francia e dell'Europa". Segui su affaritaliani.it

La maggioranza degli elettori leghisti : 'No alla crisi Avanti con il Governo Conte e con i 5 Stelle'. Esclusivo : La maggioranza assoluta degli elettori della Lega non vuole la crisi di governo ma chiede a Matteo Salvini di andare Avanti con il governo Conte e con l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. A chiedere la fine dell'esecutivo con Luigi Di Maio e le elezioni politiche anticipate è... Segui su affaritaliani.it

Il rimpasto all'85% - la crisi al 15 Governo : il tam tam nel Palazzo... : Caso Siri-Arata, Moscopoli, autonomia regionale, Decreto Sicurezza bis, flat tax, Tav e infrastrutture. I motivi di divisione all'interno della maggioranza restano tutti sul tavolo e la temperatura è simile a quella che che affligge il Nord-Ovest del Paese: elevatissima a causa... Segui su affaritaliani.it

Governo - per ora è solo crisi di nervi. Su Salvini monta la pressione del Nord : Il logorio del rapporto tra gli alleati gialloverdi è vicino al livello di guardia. Ma per adesso la crisi è solo di nervi e nel Governo è guerra di...