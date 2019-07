Golf – Nazionale Open | Uli Weinhandl guadagna la prima posizione | terzo l’italiano Enrico

Fonte : sportfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) Bene i giocatori italiani al, Di Nitto guida gli azzurri con il suoposto L’austriaco Uliè passato a condurre con 136 (72 64, -8) colpi nel, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, in svolgimento sul percorso del(par 72) a Sutri. Il 42enne di Vienna, con tre titoli sul circuito, precede di misura il 24enne francese Teremoana Beaucousin (137, -7), cinque top ten in stagione, e di due colpiDi Nitto,con 138 (65 73, -6), in vetta dopo un turno. Continuano, comunque, a ben comportarsi i giocatori italiani con undici tra i primi 16 in graduatoria e si stanno mettendo in evidenza i dilettanti dei quali ben 12 hanno superato il taglio. E’ al quarto posto con 139 (-5) Giovanni Craviolo, al sesto con 140 (-4) Michele Ortolani insieme al primo amateur, Takayuki Matsui, ...

