Golf | Evian Championship femminile 2019 | Mi Hyang Lee al comando | quattro sudcoreane

Golf femminile - The Evian Championship 2019 : Paula Creamer al comando in solitaria al termine del primo giro : Le stelle del panorama Golfistico internazionale al femminile sono tornate in campo sul percorso del Resort Golf Club di Evian-les Bains, in Francia, per il primo giro del The Evian Championship 2019, il quarto appuntamento della stagione dei Major, il primo in programma in Europa. Dopo le prime 18 buche la statunitense Paula Creamer si è portata al comando della classifica con uno score di -7. La 32enne californiana, già vincitrice dello US ...