Golf – Barracuda Championship | gioco sospeso | solo 12 buche per Pavan

Fonte : sportfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) Pga Tour: nelCahmpionship12perE’ statoper maltempo il primo giro del, torneo del PGA Tour che si svolge sul percorso del Montreux G&CC, a Reno nel Nevada, dove nella classifica provvisoria Andreaè al 92° posto con il par dopo aver giocato 12. La gara si disputa con una formula stableford modificata in cui si assegnano 8 punti per un albatross, cinque per un eagle, due per un birdie, zero per il par e se ne perde uno per un bogey e tre per un doppio bogey o altro. E’ al comando con “+18” lo svedese David Lingmerth seguito con “+13” da Robert Streb, Tom Hoge e dal sudafricano Tyrone Van Aswegen. Al quinto posto con “+12” il coreano Y.E. Yang, al sesto con “+11” l’irlandese Seamus Power e al settimo con “+10” Josh Teater, Jonathan Byrd, Bronson Burgoon e il canadese Roger Sloan. Non saputo ...

zazoomblog : Golf PGA Tour 2019: Andrea Pavan in gara al Barracuda Championship a caccia di punti per il ranking - #2019:… - OA_Sport : Golf, PGA Tour 2019: Andrea Pavan in gara al Barracuda Championship a caccia di punti per il ranking -