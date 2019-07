Gli ambientalisti contro il Jova Beach Party a Roccella Ionica | arriva l’esposto per la

Domatore ucciso dalle tigri - Gli ambientalisti : “Toglietele dalle gabbie e affidatele a noi” : Dopo la morte di Ettore Weber, il Domatore sbranato dalle sue tigri mentre le addestrava per uno spettacolo a Triggiano, in provincia di Bari, i felini sono stati rinchiusi in container presso lo Zoo Safari di Fasano. L'appello delle associazioni ambientaliste: "Ci prenderemo cura di tutte loro. Vorremmo trasferirle in Spagna in un centro specializzato. Non ci può essere soluzione migliore".Continua a leggere