ha scoperto di avere le corna! Giulia De Lellis rivelazione choc

Giulia De Lellis punzecchia Damante nello spot : 'Il 18 aprile ho scoperto di avere le corna' : Come un fulmine a ciel sereno, poco tempo fa su Instagram è stato dato un importante annuncio: Giulia De Lellis ha svelato il titolo e la data d'uscita del suo primo libro. L'influencer ha fatto sapere che si chiama "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza" il romanzo che sarà disponibile dal 17 settembre. Nel promo con il quale è stata svelata questa sua bella novità professionale, la romana ha punzecchiato l'ex Andrea Damante, ...

Giulia De Lellis infuriata e sbotta contro i fan : 'Non ho parole - basta spoilerarmi cose' : Giulia De Lellis furiosa con le sue fan su Instagram. Nelle scorse ore, l'ex protagonista di Uomini e donne si è letteralmente infuriata con le sue 'bimbe' le quali dopo aver appreso che la ragazza aveva cominciato a guardare la terza stagione de La casa di carta su Netflix, hanno cominciato a bombardarla di messaggi privati in cui le spoileravano ciò che sarebbe accaduto nel corso dei prossimi episodi. Un gesto che non è piaciuto per niente ...

Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza : il nuovo libro di Giulia De Lellis (video) : Esce, in libreria, il prossimo 17 settembre 2019, per Mondadori, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, la prima fatica letteraria di Giulia De Lellis. La giovane influencer ha annunciato, ai propri followers, su Instagram, la grande novità, attraverso uno spot che sintetizza, al meglio, i contenuti del libro.prosegui la letturaLe corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza: il nuovo libro di Giulia De Lellis ...

Giulia De Lellis in amore con Andrea Iannone : “Prendi il mio tempo e la magia” : Giulia De Lellis e Andrea Iannone continuano senza remore la loro storia insieme. I due, innamorati e affiatati, proseguono la relazione. Lei è innamoratissima quando lui le dedica frasi d'amore: "Rido perché ti amo amore". Lei risponde: "Prendi il tempo e la magia". La coppia sta insieme già da tre mesi, stando ai calcoli di "Chi".Continua a leggere

Giulia De Lellis dedica speciale : “Al mio primo vero amore” : Giulia De Lellis e l’emozionante dedica a Matilde, la sua nipotina: “primo vero grande amore mio” Chi segue Giulia De Lellis dagli albori sa benissimo quanto sia affezionata alla sua famiglia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora famosa influencer e modella, non ha mai nascosto il grande amore che prova per i suoi cari […] L'articolo Giulia De Lellis dedica speciale: “Al mio primo vero amore” ...

Giulia De Lellis - la sorella lancia una frecciatina a Damante : 'Iannone? Il mio preferito' : La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone va a gonfie vele. I due al momento sono una delle coppie più chiacchierate dell'estate: da quando sono usciti allo scoperto sono inseparabili ed in poco tempo, tra dediche romantiche e messaggi al miele hanno fatto ricredere anche i più scettici. Sono molti i vip che da quando è esploso il gossip, hanno espresso un giudizio sulla neo coppia. Tra questi è arrivata anche l'opinione della sorella ...