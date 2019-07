Giulia Cavaglià furiosa per intervista di Manuel alla Mennoia | rivelazioni su Ibiza e

Giulia Cavaglià respinge le accuse di Manuel Galiano : “Testimoni confermano che mi ha tradito” : La tronista risponde alle dichiarazioni rilasciate dall'ex nello speciale di Uomini e Donne e ribadisce la sua certezza di essere stata tradita da lui: "Ho parlato con persone dell’ambiente del calcio che mi hanno confermato quello che Manuel faceva a Ibiza. Non è vero che mi ha invitato a raggiungerlo".Continua a leggere

“Cornuta e contenta…”. Giulia Cavaglia svela tutto : “Cosa mi ha fatto Manuel” : “Così proprio non ci sto”. È una Giulia Cavaglia senza freni quella che in una lunga intervista a Witty, a firma Raffaella Mennoia, racconta la storia e la rottura tra lei e Manuel Galiano. Una love story talmente breve e talmente strana che subito sono partite le critiche, le polemiche e i gossip clandestini. Le versioni date su questa relazione infatti sono state tantissime, ma mai prima d’ora i diretti interessati avevano parlato in maniera ...

Giulia Cavaglià : “Sono certa che Manuel Galiano mi abbia tradita - io cornuta e contenta non ci sto” : Giulia Cavaglià, in un'intervista con Raffaella Mennoia, parla a ruota libera della fine della storia con Manuel Galiano, durata molto meno di quanto ci si aspettasse. L'ex tronista racconta di tutti quei campanelli d'allarme che le avrebbero fatto intuire il poco interesse da parte di Manuel nei suoi confronti, inoltre parla del presunto tradimento che ritiene sia avvenuto ad Ibiza.Continua a leggere

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià : "Sono convinta che Manuel mi abbia tradito - me lo sento" : Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne che, al termine del suo percorso sul trono, ha scelto il corteggiatore Manuel Galiano, è stata intervistata in esclusiva da Raffaella Mennoia, autrice del programma di Maria De Filippi, per Witty Tv.Giulia, ad inizio intervista, si è lamentata delle presunte prese in giro di Manuel nei suoi confronti:prosegui la letturaUomini e Donne, Giulia Cavaglià: "Sono convinta che Manuel mi abbia tradito, ...

Uomini e Donne - la verità di Giulia Cavaglia : "Manuel mi disse che la ragazza nel video era una sua amica di'infanzia" : Lo sfogo di Giulia: "Manuel non mi ha mai invitato a Savona. Gli ho fatto conoscere la mia famiglia".

