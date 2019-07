Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019) Da Caserta è partito il tour estivo di, seconda classificata nell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Lautrice è nel frattempo in radio con un singolo scritto per un grande artista italiano, che ha creduto nelle sue doti da autrice ancor prima dell'accesso nel programma TV di Canale 5.Nel nuovo disco di inediti dinon ci sarà un solo pezzo scritto da. Accetto Miracoli si apre intanto con il singolocheha scritto coned Emanuele Dabbono, attualmente disponibile in radio e in digital download.Il pezzo anticipa il rilascio del nuovo disco di inediti delutore di Latina in programma per il 22 novembre 2019 con Universal Music, presentato attraverso un successivo tour negli stadi il cui avvio è fissato per il mese di maggio 2020.Neo sposo,è in radio questa estate ...

TFBrasile : RT @OptiMagazine: Giordana Angi canta Buona (Cattiva) Sorte scritta per Tiziano Ferro: il video e i prossimi concerti - nikizag7 : RT @OptiMagazine: Giordana Angi canta Buona (Cattiva) Sorte scritta per Tiziano Ferro: il video e i prossimi concerti - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Giordana Angi canta Buona (Cattiva) Sorte scritta per Tiziano Ferro: il video e i prossimi concerti -