Gianni Sperti | A Uomini e Donne sarò ancor più severo con chi vuole solo far

Gianni Sperti torna a Uomini e donne e rivela : 'Sarò più severo con chi usa le persone' : È tutto pronto per il ritorno di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 che rivedremo in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Tra i volti noti della trasmissione vi è sicuramente Gianni Sperti, che da anni ormai ricopre il ruolo di opinionista a bordo campo al fianco di Tina Cipollari. In una recente intervista rilasciata proprio al magazine di U&D, Gianni ha svelato che nel corso della prossima ...

“Se sono gay?”. Gianni Sperti finalmente parla d’amore : “Ora sto bene” : “Uomini e Donne è un programma imprevedibile”. E se lo dice uno dei suoi protagonisti, noi non possiamo che dargli ragione. Stiamo parlando di Gianni Sperti, opinionista e volto di primo piano del programma di Maria De Filippi: “Ogni registrazione è diversa e tutte le settimane i protagonisti dei troni riescono ad alzare l’asticella e a sorprenderci”. Lo ha rivelato in questa intervista a Panorama in cui ripercorre le tappe della sua carriera e ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari come Gemma : Gianni Sperti dice la sua : Tina Cipollari simile a Gemma Galgani di Uomini e Donne? L’ironia del web In questi ultimi giorni un po’ tutti hanno utilizzato l’applicazione ‘FaceApp’. In questa applicazione per cellulari vengono modificate le foto, tramite i filtri più disparati. E il filtro più in voga al momento è quello dell’invecchiamento. Filtro utilizzato anche da Tina Cipollari, la quale ha pubblicato poco fa questa sua foto da ...

Gianni Sperti - vacanze che toccano il cuore : “Faticoso ma emozionante” : vacanze Gianni Sperti in India: il messaggio dell’opionista Gianni Sperti si trova attualmente in India. Un viaggio che lo sta cambiando nel profondo: ha pubblicato diversi video e foto su Instagram con cui ha spiegato che tutto quello che vede gli entra direttamente nel suo cuore. vacanze, le sue, che non dimenticherà mai. Non ha […] L'articolo Gianni Sperti, vacanze che toccano il cuore: “Faticoso ma emozionante” ...

Ida e Riccardo tornano insieme? Gianni Sperti accende le speranze : Ida e Riccardo, Gianni Sperti spiazza: “Lui dovrebbe fare un passo importante” Il Trono Over di Uomini e Donne, che tornerà in onda a settembre, non vive di solo Gemma Galgani. Certo, la dama torinese ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori con le sue trascinanti vicende sentimentali, ma negli ultimi anni un’altra dama (peraltro sua amica) ha appassionato il pubblico: si tratta di Ida Platano che ha vissuto una ...

Ha litigato con Maria! L' assenza di Gianni Sperti preoccupa i fan : Gianni Sperti, ballerino e soprattutto uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne, dove da anni ricopre il ruolo di opinionista con Tina Cipollari e, a volte, quello di ‘detective’, di recente ha concesso una lunga intervista a Francesco Canino per Panorama. Ha parlato anche del suo passato, quindi del matrimonio con Paola Barale, da cui ha divorziato nel 2002. “La gente è giustamente curiosa e sono felice che lo sia – ha spiegato Sperti – ...

Paola Barale : “Gianni Sperti avrebbe voluto dei figli. Io non ne ho mai sentito la necessità” : Paola Barale tocca velocemente un argomento sul quale, in genere, preferisce non soffermarsi: il matrimonio con Gianni Sperti, suo ex compagno. “Non ho mai sentito l’esigenza di avere dei figli. Gianni Sperti li avrebbe voluti ma ero in un periodo di lavoro, ero su altre cose” racconta oggi. Non si è mai pentita di quella scelta.Continua a leggere

Amici Vip concorrenti - Marco Carta e Gianni Sperti nel cast? La verità e le news : Amici Vip, le prime anticipazioni sulla nuova edizione del talent show Le anticipazioni di Amici Vip ci terranno compagnia per tutta l’estate, visto che il suo arrivo su Canale 5 è previsto per settembre. Si parla tanto della conduttrice ma anche dei possibili concorrenti. Per quanto riguarda la conduzione, le ultime anticipazioni vorrebbero Michelle Hunziker […] L'articolo Amici Vip concorrenti, Marco Carta e Gianni Sperti nel cast? ...