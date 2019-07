Germania | furono i nazisti ad appiccare il fuoco? Una dichiarazione giurata riapre il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Quando lasciò Van der Lubbe davanti al Reichstag, alle 21 del 27 febbraio 1933, nell’aria “c’era odore di bruciato e deboli nuvole di fumo attraversavano le stanze”. Questo racconta Hans-Martin Lennings, ex membro delle Sa, il primo gruppo paramilitare del partito nazista, in unache fece scrivere nel 1955 in forma notarile. Un documento trovato oggi negli archivi del tribunale distrettuale di Hannover che potrebbe riscrivere la storia dell’incendio che Adolf Hitler e iutilizzarono come pretesto per scavalcare tutti i diritti politici e civili di base. Di fatto, quelle fiamme diedero l’avvio alla repressione dei partiti di opposizione e alla messa al bando del Partito comunista tedesco. L’olandese Marinus van der Lubbe, muratore comunista di 24 anni, fu giustiziato come unico responsabile del rogo. Ma se la testimonianza ...

