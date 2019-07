Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati? ' L' amore è un' altra cosa'

Gennaro Lillio e Francesca De André in crisi? Duro sfogo : “L’amore è un’altra cosa” : Gennaro Lillio e Francesca De André news, i due hanno litigato? Le ultimissime Gennaro Lillio e Francesca De André sono in crisi? Forse più che crisi in corso, potrebbe esserci stato un litigio fra i due ex gieffini. Ad allarmare i fan è stato un Duro sfogo di Gennaro, pubblicato su Instagram stasera, qualche minuto […] L'articolo Gennaro Lillio e Francesca De André in crisi? Duro sfogo: “L’amore è un’altra cosa” ...

Francesca De Andrè - lettera aperta a Gennaro Lillio : "Sono convinta del nostro amore - non ti deluderò" : L'aria calda dell'estate non ha smorzato il sentimento scoppiato qualche mese fa tra Gennaro Lillio e Francesca De André, assoluti protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, la quindicesima, condotta da Barbara d'Urso. I due, che inizialmente hanno tentato di soffocare la forte attrazione reciproca, a causa della presenza di Giorgio Tambellini nella vita della De André, vivono ora la loro storia d'amore con evidente trasporto. La ...

Francesca De André : “Caro Gennaro Lillio - con te è amore. Mio padre Cristiano? Non ci parlo da anni” : Francesca De André ha scritto una lunga lettera a Gennaro Lillio. L'ex concorrente del 'Grande Fratello' è certa del sentimento che prova per il suo fidanzato: "Sei mio, sono tua. Non ti deluderò, non deludermi nemmeno tu". La nipote di Faber ha parlato anche del rapporto conflittuale con suo padre Cristiano, che in questi giorni l'ha invitata a deporre le armi.Continua a leggere

Francesca De Andrè fa una promessa a Gennaro Lillio dopo il GF : Gennaro e Francesca insieme: lei gli fa una promessa Francesca De Andrè, dopo la fine della sua storia con Giorgio, ha ritrovato il sorriso grazie a Gennaro Lillio. I due, infatti, sembrano davvero essere felici insieme, riuscendo così a far sognare i rispettivi fan. Ma non è finita qua perchè oggi la ragazza ha mandato una lettera al settimanale Di Più, parlando ovviamente del suo amore per il modello partenopeo. E in questa circostanza ha ...

Gennaro Lillio sorprende la sorella ritrovata grazie al Grande Fratello : Le ultime due edizioni del Grande Fratello condotte da Barbara d’Urso sono riuscite a ricucire rapporti familiari che sembravano ormai perduti. Impossibile non pensare alla figlia di Bobby Solo che dopo anni di battaglie ha potuto fare pace e riabbracciare il genitore, ma anche quest’anno Carmelita ha fatto il miracolo. Gennaro Lillio, infatti, grazie al reality di Canale 5, ha potuto conoscere la sorella minore Maria, che il padre ...

Gennaro Lillio ritrova la sorella che non conosceva - si erano visti durante il Grande Fratello : Gennaro Lillio, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello e attuale fidanzato di Francesca De Andrè, ritrova la sorella conosciuta solo in occasione della partecipazione al reality show di Canale5. Condividono lo stesso padre ma sono figli di due madri differenti. Solo di recente hanno ricucito i contatti.Continua a leggere

Gennaro Lillio sorprende la sorella - che svela : “Non me l’aspettavo” : Gennaro Lillio fa una sorpresa alla sorella Maria: “Vediamo che faccia fa” Gennaro Lillio, nel periodo in cui è stato un concorrente del GF, non ha mai nascosto di aver vissuto un’infanzia complicata per il fatto di non aver avuto rapporti con il padre, il quale si è rifatto una famiglia. E nel reality Gennaro Lillio ha avuto finalmente modo di incontrare la sorella mai conosciuta, con la quale ha continuato ad avere un ottimo ...

Gennaro Lillio - sorpresa alla sorella ritrovata : momento bellissimo : La sorpresa di Gennaro Lillio alla sorella Maria Gennaro Lillio, quest’oggi, ha voluto fare una sorpresa a sua sorella Maria. Ha saputo qualcosa di più di lei al Grande Fratello, dove ha capito che forte era l’interesse della ragazza nel conoscerlo; Gennaro ha tenuto fede alla sua promessa e, terminata l’esperienza in Tv, si è […] L'articolo Gennaro Lillio, sorpresa alla sorella ritrovata: momento bellissimo proviene da ...

Il comunicato di una nota redazione che smerda Gennaro Lillio e Francesca De Andrè : Non si placano le discussioni su Gennaro Lillio e la fidanzata De Andrè, questa volta tocca ad un comunicato stampa di una nota redazione, quella di Temptation Island Francesca De Andrè, in queste ultime ore, è finita nuovamente nell’occhio del ciclone. Il motivo? La redazione di Temptation Island Vip ha diramato on line un comunicato … Continue reading Il comunicato di una nota redazione che smerda Gennaro Lillio e Francesca De Andrè at ...

Gennaro Lillio pronto a rientrare nella casa del GF questa volta da VIP : Gennaro Lillio concorrente del GF Vip ?? Ecco l’indiscrezione delle ultime ore Tra non molto andrà in onda la quarta edizione del Grande Fratello Vip. questa volta, a differenze dei precedenti anni, ci sarà Alfonso Signorini al timone del programma. Il direttore di Chi pare aver scelto già il primo concorrente di quest’anno. Chi? Gennaro Lillio! Il sospetto nasce … Continue reading Gennaro Lillio pronto a rientrare nella casa del GF ...

Temptation Island Vip : "Nessun provino a Francesca De Andrè e Gennaro Lillio" : Elisabetta Soldati smentisce ancora una volta la partecipazione dei due ex gieffini al docu-reality in versione Vip.

Grande Fratello Vip 2019 : Gennaro Lillio è il primo concorrente? : Gennaro Lillio: primo concorrente di Alfonso Signorini al GF Vip? Tra non molto andrà in onda la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Questa volta, a differenze dei precedenti anni, ci sarà Alfonso Signorini al timone del programma. Il direttore di Chi pare aver scelto già il primo concorrente di quest’anno. Chi? Gennaro Lillio! Il sospetto nasce da uno strano scatto postato dal nuovo fidanzato di Francesca De André sul proprio ...

Temptation Island Vip - Le Novità di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio! : Dopo essersi messi insieme nel Grande Fratello 16, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio saranno una delle coppie protagoniste di Temptation Island Vip? Ecco le Novità sulla coppia! Una voce che si rincorre da giorni sul web e che potrebbe anche essere credibile perché i due ragazzi sono molto amati dal pubblico e conoscono bene anche i meccanismi televisivi. A fare chiarezza però adesso arrivano direttamente le parole di chi cura l’ufficio ...

L'ufficio stampa di Maria De Filippi liquida Francesca De André e Gennaro Lillio : Elisabetta Soldati smentisce che i due ex concorrenti del Grande Fratello abbiano sostenuto un provino per Temptation Island...