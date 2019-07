Gabriella Pession parla della serie Oltre la soglia e rivela | “Io dottoressa affetta da

Oltre la soglia - Gabriella Pession : "Tosca è un'eroina con un superpotere" : "Sono follemente innamorata di Tosca: è una figura controversa, spigolosa, anche politicamente scorretta e soprattutto imperfetta. Un personaggio moderno. E non è vero che la tv generalista non offra belle storie: ormai sia Mediaset che Rai offrono storie con un'ottima scrittura". Gabriella Pession appare coinvolta dal progetto di Oltre la soglia, nuovo medical Mediaset in 12 puntate prodotta da Paypermoon Italia e presentata in anteprima ...