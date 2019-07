Francia, guasto blocca treni Eurostar

Traffico ferroviario deie Thalsy interrotto sia in arrivo che in partenza dalla Gare du Nord di Parigi a causa di un problema di alimentazione elettrica. Lo comunica la compagnia ferroviaria francese Sncf, partner dei due consorzi diad alta velocità. Ilha fermato i collegamenti tra Parigi e le grandi metropoli nordeuropee come Londra, Bruxelles, Colonia e Amsterdam.(Di venerdì 26 luglio 2019)