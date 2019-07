Frana e grandine al Tour de France 2019 Video | strada bloccata | tappa neutralizzata

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 26 luglio 2019)fermano ilde. Non mancano i colpi di scena.

Eurosport_IT : Paura al Tour: non solo grandine, anche una frana si abbatte sulla Val d'Isère ???? #TDF19 | #EurosportCICLISMO - meteogiornaleit : Meteo avverso al Tour de France, tappa sospesa per maltempo - tinogando : RT @Eurosport_IT: Paura al Tour: non solo grandine, anche una frana si abbatte sulla Val d'Isère ???? #TDF19 | #EurosportCICLISMO https://t.… -