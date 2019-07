Forum Del Giornalismo Musicale | il 5 e 6 ottobre la nuova edizione al Mei di Faenza

Fonte : laprimapagina

(Di venerdì 26 luglio 2019) Torna il 5 e 6, nell’ambito del Mei, la quartadeldel. Un

Methamorphose29 : RT @UomodiMelma: Ok che fare Forum per anni brucerebbe i neuroni di chiunque, ma Rita Dalla Chiesa non ha davvero capito un cazzo del testo… - SimoPasqui : RT @UomodiMelma: Ok che fare Forum per anni brucerebbe i neuroni di chiunque, ma Rita Dalla Chiesa non ha davvero capito un cazzo del testo… - 4ragazzi1D : RT @UomodiMelma: Ok che fare Forum per anni brucerebbe i neuroni di chiunque, ma Rita Dalla Chiesa non ha davvero capito un cazzo del testo… -