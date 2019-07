Formula 1 | Bottas non usa giri di parole | “avremmo sofferto terribilmente in Germania se…”

Fonte : sportfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) Il pilota finlandese ha commentato la prima giornata di libere, non proprio esaltante per la Mercedes La Ferrari ha dominato le prime due sessioni di prove libere in, piazzando i propri due piloti davanti a tutti a ruoli invertiti tra mattino e pomeriggio. Photo4/LaPresse La Mercedes ha guardato tutto da lontano soffrendo con il surriscaldamento delle gomme, situazione comunque migliorata rispetto all’Austria, come riferito da: “abbiamo fatto un passo avanti, se avessimo avuto lo stesso pacchetto dell’Austria avremmo. Adesso siamo in grado di completare dei buoni long run e la situazione migliorerà domani e domenica con l’abbassamento delle temperature. E’ positivo vedere il progresso che siamo riusciti a compiere. Non ricordo di aver mai corso in simili condizioni, ma è lo stesso per tutti. Queste temperature rendono la sfida più ...

