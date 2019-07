Fisco | Confesercenti rimettere soldi in tasca agli italiani | stop Iva

Fonte : quotidianodiragusa

(Di venerdì 26 luglio 2019) Le priorità devono essere lodefinitivo all'Iva e l'avvio di una riforma fiscale che rimetta davvero in

palermo24h : FISCO, CONFESERCENTI “RIMETTERE SOLDI IN TASCA AGLI ITALIANI? - ennatrasporti : FISCO, CONFESERCENTI “RIMETTERE SOLDI IN TASCA AGLI ITALIANI? - sicilianews24 : Fisco, Confesercenti: 'Rimettere soldi in tasca agli italiani' - -