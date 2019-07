Fiorentina | l’esito dell’incontro Chiesa-Commisso e nel frattempo Vitor Hugo saluta i

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) “A Firenze ho vissuto emozioni indescrivibili e indimenticabili che mi hanno fatto crescere come professionista e come uomo”. E’ il messaggio su Instagram dell’ex difensore violache si trasferisce al Palmeiras. “Oggi finisco il mio ciclo insieme a voi, consapevole che in campo ho sempre lasciato il meglio di me, in ogni singola partita, per la squadra e per Davide. Per questo esco a testa alta. Continuate cosi’, tifosi insieme ai giocatori, perche’ cosi’ arriverete lontano e da lontano saro’ anche io a tifare sempre per voi!”. “Firenze e’ la citta’ che ho scelto dove abitare quando sono uscito per la prima volta dal Brasile 2 anni fa, la citta’ che abbiamo scelto per fare nascere la nostra piccola Antonella – ha proseguito– Dove ho trovato molti amici che ...

