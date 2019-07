Fifa 20 | Van Dijk e Hazard sulla copertina!

Fifa 20 : Eden Hazard e Virgil Van Dijk sono i protagonisti delle cover del gioco : Attraverso un comunicato stampa EA SPORTS ha annunciato oggi che saranno Eden Hazard e Virgil Van Dijk a comparire sulle copertine di FIFA 20, rispettivamente sulla Standard Edition e sulla Champions Edition."FIFA è il più grande videogioco di calcio al mondo, ho passato anni a giocare contro i miei fratelli" dichiara Hazard. "Essere sulla copertina di FIFA 20 è per me è incredibile. Spero di entusiasmare i videogiocatori allo stesso modo in cui ...

Fifa 19 : Annunciato Ivan Perisic Futties : EA Sports ha da poco Annunciato la carta Futties di Perisic per la modalità FIFA 19 Ultimate Team. La carta in questione può essere riscattata completando la Squad Building Challenges dedicata. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

Ranking Fifa (14 giugno) : l’Italia risale al 14° posto - balzo in avanti degli azzurri. Belgio al comando : Oggi è stato pubblicato il nuovo Ranking FIFA e l’Italia può sorridere: gli azzurri sono passati dal 17esimo al 14esimo posto, un balzo in avanti di tre posizioni per la nostra Nazionale grazie alle vittorie ottenute contro Grecia e Bosnia Erzegovina nelle qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri hanno ottenuto due successi convincenti e sono così riusciti a scalare la graduatoria portandosi a quota 1569 punti, ad appena 20 punti ...