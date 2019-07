FIFA 20 | La cover star sarà Eden Hazard

Fonte : fifaultimateteam

(Di venerdì 26 luglio 2019) Playstation Australia tramite i propri social ufficiali ha annunciato che ladel simulatore calcistico20l’attacante belga del Real Madrid20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

