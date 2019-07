FIFA 19 | Il gioco completo da oggi è disponibile su EA Access

Pacchetti e loot box di FIFA sono gioco d'azzardo? Il Regno Unito dice di no : Nonostante le spiegazioni e la difesa alquanto discutibili di una EA che parlava di loot box e Pacchetti di carte di FIFA come di meccaniche a sorpresa simili agli Ovetti Kinder, la Commissione sul gioco d'Azzardo del Regno Unito ha decretato che non ci troviamo di fronte a situazioni in linea con il gioco d'azzardo.La decisione potrebbe fare scuola anche in altre nazioni e le motivazioni che hanno spinto il direttore Brad Enright e gli altri ...

Il videogioco PES 2020 avrà in esclusiva nome - logo - maglia e stadio della Juventus; su FIFA ci sarà il “Piemonte Calcio” : La Juventus ha annunciato di aver firmato un accordo con la casa di produzione di videogiochi Konami – che produce il famoso gioco di calcio PES – per concedere in esclusiva i diritti sul proprio nome, sul logo, sulla maglia

FIFA 19 : Pitch Notes #15 – Reattività di gioco – Dettagli Patch 1.15 : Sono passati alcuni mesi dall’ultima volta che abbiamo aggiornato la community sugli sforzi del nostro team incentrati sulla Reattività del gameplay. Con il rilascio dell’ultimo aggiornamento del titolo, disponibile ora su PC e in arrivo per PlayStation 4 e Xbox One, abbiamo voluto fornire alcune informazioni sul lavoro svolto per apportare le modifiche presenti in questo nuovo... Source

EA : sappiamo quante partite di FIFA giocate ma non registriamo il tempo di gioco : Dopo aver paragonato le loot box agli ovetti Kinder Sorpresa torniamo a parlare di EA e di ciò che la compagnia, attraverso le parole della VP of legal and government affairs Kerry Hopkins, sta dichiarando di fronte a un comitato del parlamento britannico pensato anche per trattare la delicata questione loot box e dipendenza da videogiochi.In questo caso la Hopkins spiega esattamente cosa l'azienda registri sottolineando come non conteggi a ...

L'executive producer di FIFA 20 su FIFA Ultimate Team : "non pensiamo sia gioco d'azzardo" : Il produttore esecutivo dell'imminente FIFA 20 di EA Sports ha parlato di FIFA Ultimate Team, dicendo: "non pensiamo che sia gioco d'azzardo", riporta Videogamer.FIFA Ultimate Team è una modalità di raccolta carte in cui i giocatori assemblano squadre da sogno acquistando carte giocatore con punti. Possono essere accumulati in-game o acquistati con denaro reale, e questo ha portato la modalità sotto tiro in determinati territori, accusata di ...

FIFA 20 : Neymar Jr appare sulla copertina del gioco - un leak suggerisce la data di uscita : La stella del Paris Saint-Germain Neymar Jr sarà il volto del nuovo capitolo di FIFA, almeno stando ad un'immagine trapelata online nelle ultime ore. Inoltre sembra che il noto rivenditore Gamestop abbia svelato la data di uscita del titolo, prevista per il 27 settembre 2019.Come riporta Sport Bible, queste informazioni sono trapelate giusto qualche giorno dopo che EA ha elencato le migliorie che i giocatori potranno toccare con mano in questo ...