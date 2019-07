Ranking FIFA - l’Italia perde due posizioni e scende al 16° posto : in testa si conferma il Belgio : La Nazionale azzurra perde due posizioni finendo sedicesima, in testa rimane il Belgio davanti a Brasile e Francia Brutte notizie per l’Italia dopo la pubblicazione dell’ultimo Ranking Fifa, la Nazionale azzurra scende due gradini e scala al sedicesimo posto, allontanandosi così ulteriormente dalla top ten. In testa rimane sempre il Belgio, che comanda davanti al Brasile e alla Francia, con i verdeoro riusciti a guadagnare la ...

Ranking FIFA - nuovo aggiornamento : l’Italia perde due posizioni [LA CLASSIFICA] : Ranking Fifa, nuovo aggiornamento per quanto riguarda la classifica globale delle nazionali tenendo conto dei parametri ottenuti con i risultati tra amichevoli, gare di qualificazione e competizioni. L’Italia, che dopo il bel percorso nella prima parte delle qualificazioni europee aveva scalato due posizioni (dal 16° al 14°), torna in 16esima posizione, a pari merito con l’Olanda e scavalcata da Cile e Messico. Sempre primo il ...

FIFA 19 : Due nuove carte FUTTIES riscattabili tramite gli Obiettivi Settimanali : EA Sports ha comunicato che è possibile riscattare due nuovi giocatori FUTTIES tramite gli Obiettivi Settimanali. Requisiti Musa FUTTIES Segna con un gioc. della Saudi Professional League in 4 partite Rivals differenti per ottenere un Musa OSCAR DI FUT[Non scambiabile] Requisiti Arias FUTTIES Fornisci assist con 1 dif. de LaLiga Santander in 4 partite Rivals differ. per ottenere un Santiago Arias... Source

FIFA 19 : Due nuove carte FUTTIES riscattabili tramite gli Obiettivi Settimanali : EA Sports ha comunicato che è possibile riscattare due nuovi giocatori FUTTIES tramite gli Obiettivi Settimanali. Fornisci assist con giocatori francesi in 9 vitt. Rivals differenti per un Coman OSCAR DI FUT [non scambiabile] Vinci 4 partite Squad Battles con 11 giocatori Liga NOS a liv. Campione o sup. per un Danilo Pereira OSCAR DI FUT [non scambiabile] FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme... Source

FOTO – EA Sports - FIFA 2019 questa la squadra della stagione di Serie A : presenti due azzurri : FIFA 2019, la squadra della stagione di Serie A La produttrice del videogioco “FIFA”, EA Sports ha pubblicato sui social un’immagine che mostra la squadra della stagione di Serie A 2018/19: tra i calciatori eletti sono anche due giocatori del Napoli Kalidou Koulibaly e Fabiàn Ruiz. Potrebbe interessare anche CdM – Rinnovo Zielinski ai dettagli: questa la cifra dell’ingaggio. Altri tre azzurri possono ...

FIFA - numero due arrestato : “Corruzione”. È a capo della Confederazione africana. Chi lo aveva accusato è stato licenziato : Il presidente della Caf, la Confederazione del calcio africano, Ahmad Ahmad, anche vicepresidente della Fifa, è stato arrestato ed è stato interrogato dalle autorità francesi. Secondo le prime informazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, è accusato di corruzione. “Ahmad è stato interrogato in relazione a delle accuse che riguardano il suo mandato di presidente della Caf”, si legge in una nota della Fifa. Ex ministro del governo ...