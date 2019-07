Fare sport in tutta Europa con un solo abbonamento | Urban Sports Club è anche in Italia

CorSport : Cairo disposto a Fare uno sforzo in più per Verdi : Simone Verdi è in vendita, ma De Laurentiis non ha intenzione di cederlo a basso costo dopo aver speso per lui 25 milioni solo un anno fa. Molti i club che si sono informati sull’attaccante. La Sampdoria, ma soprattutto il Torino, che vorrebbe regalarlo a Mazzarri per affrontare il nuovo campionato. I granata hanno offerto 21 milioni tra fisso e bonus, ma De Laurentiis ha rifiutato. Offerta troppo bassa. Occorre uno sforzo in più da parte di ...

SportMediaset : Elmas è un calciatore del Napoli. AfFare chiuso con il Fenerbahce : SportMediaset riporta della chiusura dell’Affare Elmas. Il centrocampista macedone sarà un calciatore del Napoli nella prossima stagione. De Laurentiis ha accontentato Carlo Ancelotti che voleva rinforzi per il centrocampo dopo la partenza di Diawara, chiudendo il passaggio dal Fenerbahce. Intesa raggiunta per il 19enne sulla base di 15 milioni più bonus: il giocatore di origine macedone (e amico di Goran Pandev) tra oggi e domani sarà in Italia ...

Sportitalia – AfFare Veretout : senza cessioni il Napoli è fuori dai giochi. Il Milan pronto a chiudere. I dettagli : Veretout-Napoli, il Milan vuole chiudere subito Alfredo Pedullà giornalista di Sportitalia esperto di calciomercato, sul proprio sito ufficiale dà le ultime notizie su Jordan Veretout: “Il Milan ha preannunciato la volontà di voler chiudere, pareggiando l’offerta della Roma anche per quanto riguarda le garanzie di un adeguamento importante in caso di qualificazione alla prossima Champions. Lunedì alle 13 è previsto un summit con la ...

CorSport : La Juve si inserisce nell’afFare James Rodriguez : Intrecci complessi e voci che si accavallano su James Rodriguez, riporta il Corriere dello Sport, mentre sembrava a buon punto la trattativa con il Real, arrivano nuove indiscrezioni dalla Germania dove Matthaus ha fatto sapere che Cristiano Ronaldo ha chiesto a James di andare con lui alla Juve. Un impiccio non da poco, perché De Laurentiis in tanto cercava di strappare a Florentino un accordo diverso rispetto ai 42 milioni da pagare cash per ...

CorSport : Tutte le variabili dell’afFare James Rodriguez per il Napoli : Non si scioglie l’intreccio James Rodriguez. Il calciatore colombiano è una priorità per Carlo Ancelotti e lo è anche per il presidente De Laurentiis che vorrebbe accontentare il suo allenatore e i tifosi con l’acquisto di un campione. Ma il mercato non è mai semplice, anzi è insidioso. Se è vero che dalla Spagna sono arrivate notizie dell’Adidas pronto ad un’operazione commerciale su James che garantirebbe al Napoli il ...

TuttoSport : L’Inter offre Icardi al Napoli. Un afFare da 70 milioni : Conte, appena arrivato sulla panchina dell’Inter è stato chiaro sul futuro di Icardi, non lo vuole in squadra, non vuole il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenere Icardi è un rischio troppo alto che non vuole prendersi. La società ubbidisce al nuovo tecnico e mette Maurito sul mercato. La volontà è quella di cedere il pacchetto completo, Wanda più Icardi entro il ...

Zazzeroni sul CorSport : De Rossi ricorrerà per vie legali «Dovrei Fare nomi e cognomi - ma non serve - non sono il tipo» : Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzeroni interviene sulla “congiura” dei senatori raccontata ieri da Repubblica con la sua inchiesta. Lo fa, scrive: “per la stima che nutro nei confronti di De Rossi: i tifosi della Roma non autorizzano ripensamenti sull’uomo prima che sul campione poiché convivono da 18 anni con certezze inattaccabili”. Zazzeroni racconta la confessione furiosa di De Rossi ad un amico, quella a cui oggi Repubblica accenna con un ...

