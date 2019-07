Famiglia di Milano è prigioniera in casa da 2 anni | quando sono in cortile | il vicino di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Unadiè da dueostaggio di undicinquantenne che, appena i due bambini escono a giocare neldi, si affaccia al balcone nudo e inizia a masturbarsi. Un copione che si ripete puntualmente soprattutto d’estate, come ha denunciato laai carabinieri del commissariato Lorenteggio: a nulla peròvalse finora denunce e segnalazioni, con tanto di video dimostrativi del maniaco in azione. L’uomo continua imperterrito ad aspettare l’occasione, come hanno confermato anche altri vicini testimoni degli episodi. Una donna che abita nel suo stesso condominio infatti ha chiamato le forze dopo aver trovato l’uomo che si masturbava sulle scale, come riferisce il Corriere della Sera. Il maniaco però, non ha smesso neanche dopo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri che l’avevano ammonito. Non solo, sia ...

