Fallout 76 | disponibile un nuovo bundle cosmetico per 25 dollari

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 26 luglio 2019) Senza dubbio possiamo definire76 come uno dei giochi (se non il gioco) più discusso e criticato dell'anno, e tra edizioni speciali di scarsa qualità (ricordate le borse?), bug e problemi vari, non è stato un bel periodo per Bethesda.Se però bisogna per certi versi lodare gli sviluppatori per aver aggiunto col tempo nuovi contenuti ed in generale aver risolto alcune della maggiori criticità, non si può certo farlo quando si entra nell'argomento microtransazoni, cosa su cui Bethesda ha spinto un po' troppo. A tal proposito segnaliamo che è appena stato pubblicato un corposo pack da 25che vi darà accesso ai nuovi oggetti cosmetici del gioco.Troverete infatti il Trailblazer, venduto nel negozio di gioco per 2.800 Atom, ovvero 25. Ci sono poi iminori Revolutionary e Survivalist che vengono proposti al costo di 15. Senza soffermarci sull'onestà ...

Eurogamer_it : #Fallout76: disponibile un nuovo bundle cosmetico per 25 dollari - cyberanimax : -