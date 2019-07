Era l' angelo di Campo de' Fiori | il dolore dell' amico

La compagna dell'agente Digos morto a Milano : "Cristian ci proteggerà dal cielo - sarà il nostro angelo" : Lavinia Greci La compagna di Cristian Piazzoli, morto in un incidente stradale nell'hinterland, ringrazia chi le è stato vicino nel momento più difficile: "È stato l'unico amore più importante della mia vita e tale rimarrà. Grazie a chi ci ha dato conforto" Ha voluto ringraziare, commossa, chi è stata vicino a lei e alla sua famiglia in uno dei momenti più dolorosi della sua vita, quello che ha seguito la morte improvvisa del ...

Integriamoci. Michelangelo Giordano in concerto a MonastErace : “IntegrAmiamoci” è un’iniziativa sociale e culturale che promuove la conoscenza e la condivisione fra persone di orizzonti culturali diversi. L’evento,

C’Era una volta Roma…“ANGELO DEL DOLORE” : “L’Angelo del Dolore andò a deporre dei fiori sulla tomba di Emelyn, ma il suo dolore era così forte, che si accasciò e cadde a terra; la sua tristezza era così profonda che le ali persero il loro splendore e si appassirono avvolgendo il corpo”. Nel cimitero acattolico di Roma, circondato dalle Mura Aureliane in zona Testaccio, si trova l’Angelo del Dolore, una splendida scultura in marmo e pietra realizzata nel 1894 da William Wetmore Story in ...

Programmi TV di stasEra - sabato 20 luglio 2019. Su Rai1 Piero e Alberto Angelo raccontano l’allunaggio : Piero e Alberto Angela Rai1, ore 21.15: Quella notte sulla Luna Una serata evento, nella quale Piero e Alberto Angela torneranno insieme in tv per la prima volta dopo Viaggio nel Cosmo del 1998. La ricostruzione di quello storico avvenimento avrà inizio a Cape Canaveral, proprio nel punto dove cinquant’anni fa partì il razzo che avrebbe portato i primi uomini sul suolo lunare. Era lì che Piero Angela si trovava in quei giorni di luglio ...

Non glielo devi fare! Anna Tatangelo - bufEra dopo la foto col figlio in piscina : Ma quanto è bella Anna Tatangelo? Questa estate, la bella cantante, la sta dedicando al figlio e al relax più totale. La sua estate in compagnia del figlio Andrea, nato dalla relazione con il collega Gigi D’Alessio, ogni tanto viene interrotta da qualche scatto pubblicato sui social che irreparabilmente causa qualche scossone di terremoto mediatico. Oltretutto il cantautore napoletano non è insieme alla sua famiglia, evidentemente perché ...

CORINNE CLERY/ "Angelo Costabile? Un giorno mi lascerà ma..." - Io e te - : CORINNE CLERY a Io e te da Diaco racconta aggressione subita a 15 anni: "Un fidanzato geloso mi bruciò un occhio con un petardo". E su Angelo Costabile...

Privacy : ecco come si diventa Dpo - l’angelo custode dell’identità nell’Era digitale : Il filo conduttore è la Privacy. La tutela dei dati personali ha imposto la figura del Dpo - Data protection officer o, per dirla in italiano, Responsabile della protezione...

Dramma a Venezia - morta a 24 anni Marianna Serena : Era stata l’angelo del Carnevale : Marianna Serena, ex Angelo del Carnevale di Venezia, è morta a 24 anni stroncata da una improvvisa emorragia cerebrale seguita da arresto cardiaco. La ragazza si trovava a casa del fidanzato quando è stata colta dal malore che non le ha lasciato scampo. Nel 2015 si era lanciata dal campanile di piazza San Marco in un abito rosso e arancione come da tradizione.

Nunzia e Arcangelo : lei torna - lui sfodEra il 2 di picche | Temptation Island 2019 : Nunzia e Arcangelo sono di nuovo protagonisti di Temptation Island 2019. Nella terza puntata infatti scopriamo che l’ex fidanzata del napoletano ha avuto modo di riflettere sulla fine della loro storia ed ha chiesto alla produzione di poter rivedere il ragazzo. Nunzia non vuole fare il gioco delle colpe, come sottolinea più volte. Arcangelo però sa che non potrà mai fare a meno di essere se stesso e che compierà ancora tanti altri errori. ...

Temptation Island rumors - stasEra 8 luglio secondo falò probabilmente inutile per Nunzia e Arcangelo : Questa sera su Canale 5 andrà in onda alle 21:25 la terza puntata di Temptation Island e, secondo le anticipazioni sul web, sembra che la trasmissione non risparmierà i colpi di scena agli appassionati del reality estivo. Nel secondo appuntamento della scorsa settimana il pubblico ha assistito alla rottura tra Nunzia e Arcangelo, per via di un bacio e di alcuni dialoghi tra lui e la tentatrice Sonia. Dalle anticipazioni date dal conduttore ...

L’uomo del giorno - Angelo Benedicto Sormani : dal “Gatto di Marmo” alle botte prese alla “BombonEra” : Torna puntuale il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Angelo Benedicto Sormani. In Italia giocò nel Mantova, nella Roma, nella Sampdoria, nel Milan, nel Napoli, nella Fiorentina e nel Vicenza e in Nazionale, tant’è che i brasiliani lo accusarono di tradimento. Partì da attaccante per poi arretrare la sua posizione fino a diventare un centrocampista. A Roma lo ...

Rai - Lorella Cuccarini e la volata sovranista : si prende anche la prima sErata con Angelo Mellone : Lorella Cuccarini super lanciata in Rai. Come rivela Dagospia saranno lei e Angelo Mellone (che sta anche finendo di scrivere un libro) a condurre le quattro prime serate speciali di Linea Verde denominate Grand Tour e che andranno in onda su RaiUno il 9, 16, 23, e 30 Agosto. La Cuccarini, da settem

Temptation island - telecamEra nascosta e corna in diretta. Arcangelo - Sonia e Nunzia - triangolo da censura : corna in diretta a Temptation island. Arcangelo bacia la tentatrice Sonia e, come prevedibile, la fidanzata Nunzia reagisce malissimo. Nel reality malandrino di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia gli autori giocano un brutto scherzo al concorrente, appartato con la bella tentatrice: "Durante la