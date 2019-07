Epidemia in Canada | scoperto nuovo ceppo di parassita “migrato” dall’UE

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Gli agenti patogeni, al pari degli uomini e di ogni altro essere vivente nel nostro pianeta, ‘viaggiano‘ arrivando in aree dove prima non erano presenti: individuare tempestivamente questi fenomeni è dunque di cruciale importanza per tutelare la nostra salute. Una recente ricerca italo–canadese hala comparsa in Nord America di undi un, variante di uneuropeo, che sta provocando l’locale di una malattia sinora riscontrata solo occasionalmente in quel continente. Si tratta dell’Echinococcosi alveolare (Ae), una grave patologia causata dal verme piatto Echinococcus multilocularis che è trasmesso agli uomini da alcuni animali selvatici come la volpe e il coyote, o domestici come il cane. Lo studio, coordinato dal professor Alessandro Massolo del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa in ...