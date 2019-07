Eni | utile netto scende a 1 | 52 mld -31% | adjusted a 1 | 55 mld

Basket femminile - Lorela Cubaj : “Giornata di riposo utile prima della SlovEnia. E’ sempre un onore indossare la maglia azzurra” : In molti l’hanno scoperta soltanto con questi Europei in Serbia e Lettonia, ma Lorela Cubaj non è una novità del Basket femminile italiano per chi ne ha seguito il percorso delle giovanili. Nativa di Terni, ventenne, ha dimostrato esattamente ciò che aveva già fatto vedere nel percorso da junior e poi negli Stati Uniti (è alla Georgia Tech University): tecnica e capacità di fare a sportellate senza tanti timori. Queste le sue dichiarazioni ...