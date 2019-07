Elite e La Casa de Papel diventano libri | Netflix ne annuncia la pubblicazione

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019) Non solo streaming da guardare in modalità binge-watch, mada sfogliare pagina per pagina:e Lade, grazie ad un accordo trae laeditrice spagnola Editorial Planeta. Il progetto prevede che le tre produzioni ispaniche originalidi maggior successo dell'ultimo periodo - il teen drama, il cult mondiale Ladee anche la saga familiare messicana Lade Las Flores - prendano vita nel formato del libro nei prossimi mesi. Per, in particolare, è previsto un fumetto basato sui personaggi della serie e dedicato al pubblico di teenagers che è il target privilegiato del racconto. A seguito di un accordo stipulato trae Planeta, sono in fase di sviluppo pubblicazioni ispirate alle serie che porteranno in forma di romanzi, saggi o fumetti l'universo narrativo delle serie tv. Isaranno ...

