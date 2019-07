Elena Santarelli sul suicidio di suo zio e sul perché ha deciso di raccontarlo | “Si è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Nei giorni scorsi,ha raccontato su Instagram una tragedia che ha colpito la sua famiglia, ildi suo zio. E oggi la conduttrice ha rilasciato un’intervista a Repubblica nella quale spiega come mai hadi rendere pubblica la cosa. “In un passaggio (suo zio nella lettera lasciata ai familiari, ndr) diceva: fate qualcosa sui giornali. Ho chiesto il permesso a zia, la sorella di mamma. Si sono battuti tutta la vita per una legge che aiutasse chi deve convivere per sempre con una persona con gravi disabilità. Daniela (la cugina di, ndr) è nata nel 1982, la Prader Willi non si conosceva. Nel ’94 mio zio andò in pensione anticipata e divenne care giver. Era l’ombra di Daniela. Non può stare sola neanche un minuto”. I “care giver” sono coloro che assistono parenti colpiti da malattie o handicap e lo fanno ...

