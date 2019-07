La verità dopo 21 anni! Ecco perché Giorgio Mastrota e Natalia Estrada si sono lasciati

(Di venerdì 26 luglio 2019) Quella formata daè stata una delle coppie più belle degli anni Novanta. Le loro strade sidivise e il celebre conduttore delle televendite sta per salire sull’altare insieme alla nuova compagna, la bellissima Floribeth Gutierrez, scialpinista atleta della Federazione Italiana Sport Invernali che gli ha dato due figli: Matilda e Leonardo.“Io esiamo rimasti in buoni rapporti ci sentiamo per quello che riguarda nostra figlia e il nostro nipotino Marlo (il figlio diJunior, ndr), ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. So che molti lo fanno, non c’è niente di male, ma noi non ci frequentiamo quindi non la inviterò“, aveva raccontato di recente in un’intervista rilasciata a TgCom24. La vita dinegli ultimi mesi è stata a dir poco rivoluzionata: la nascita del quarto figlio Leonardo (avuto, come Matilde) da Floribeth, l’arrivo del nipotino Marlo, figlio di sua figliaJr., e poi l’annuncio a Detto fatto delle nozze con la Gutierrez.“Mio figlio Leonardo e mio nipote Marloquasi coetanei,due creature meravigliose. A volte confondo i nomi e faccio le classiche cose da nonno rimbambito!” aveva raccontato. Ora sorride, ma nel 1998, all’apice della sua carriera televisiva, ha dovuto affrontare il divorzio dalla moglie. I motivi della separazionestati raccontati proprio dal diretto interessato. “È stato il più grande amore, che rimarrà per sempre” ha ricordato anni: “Abbiamo un po’ bruciato le tappe. Ci siamo conosciuti mentre presentavo Bellezze al Bagno. Lei presentava l’edizione spagnola. Ci siamo innamorati, ci siamo amati, abbiamo lavorato insieme, abbiamo creato questa meraviglia (la figliaJr, ndr) e ci siamo. Ma è stato tutto bellissimo, lo rifarei”.“Sai, quando ci siamo separati io ero la parte del cornuto e l’hanno detto al Tg5? aveva ricordatodi fronte a Cattelan. “Io lo sapevo già però improvvisamente 5 milioni di persone lo sapevano insieme a me. È stato catartico. All’epoca andavo dal macellaio e tutti ‘e dai su’…un mese me nefatto una ragione”. Poi i tradimenti: “Se mia moglie mi ha tradito, ha fatto bene e non va certo giudicata severamente. Da diversi mesi, infatti, nel nostro matrimonio la passione si era spenta, al punto che non avevamo più rapporti sessuali. Ma non mi sento colpevole: il calo di desiderio si può verificare anche se si ha accanto una donna bellissima ed è un problema che distrugge molti rapporti di coppia, magari iniziati come il nostro, all’insegna del grande amore”.non è la cattiva, è piuttosto una moglie delusa che, con una reazione umanissima, è andata a cercare altrove ciò che non trovava più tra le pareti domestiche. Confesso di averlo fatto anch’io nei mesi della crisi che poi ci ha portato alla rottura. Ho usato soltanto quel minimo di cautela,le mie scappatelle restassero segrete, a differenza di mia moglie. Il periodo più intenso della nostra unione fu quello in cui mia moglie era in attesa della bimba: entrambi temporaneamente disoccupati, trascorremmo giorno stupendi, dedicandoci l’uno all’altra, in tutti i sensi Poi la passione, vivissima nei primi tempi del matrimonio, si è spenta gradualmente”, ha raccontato. Nel 2004ha deciso di abbandonare la televisione per dedicarsi alla passione per l’equitazione e attualmente vive in un ranch in Piemonte.