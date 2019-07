Dramma a Roma | Carabiniere accoltellato mortalmente durante turno di servizio

Camion contromano in autostrada per 3 chilometri : autista era ubriaco - sfiorato il Dramma : Sull'autostrada A10 la Polizia di Stato di Imperia è intervenuta tempestivamente riuscendo a sventare una tragedia...

Maltempo - scia di distruzione in Emilia Romagna dopo la tempesta : pomeriggio Drammatico - decine di feriti. E’ un disastro [FOTO e VIDEO] : L’Emilia Romagna è stata oggi pomeriggio letteralmente flagellata da temporali violentissimi: le temperature sono crollate da +27/+28°C a +16/+17°C in meno di 20 minuti su tutto il territorio Regionale, dapprima a inizio pomeriggio in Emilia, successivamente dopo le 17:00 anche in Romagna. Temporali molto violenti hanno colpito Reggio Emilia, Modena, Bologna e infine Ravenna fin sul litorale. Nelle zone più colpite sono caduti 100mm di ...

Confessione Reporter : Stella Pende va in Giappone per raccontare il Dramma dei padri divorziati. In Romania dalle badanti depresse : Stella Pende Confessione Reporter riparte dal Giappone e arriva fino in Italia. Per la dodicesima edizione, il programma giornalistico di Stella Pende tornerà oggi – 4 giugno – in seconda serata su Rete4 con nuove inchieste che avranno, come comune denominatore, la rilevanza sociale dei contenuti documentati. Nella prima puntata, dal paese del Sol Levante la conduttrice parlerà del dolore dei papà violentemente separati e privati ...