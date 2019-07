Dopo tre anni di lavori socialmente utili | i bulli festeggiano | «Fanc… sbirri»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) Un percorso rieducativo durato tresembra non essere stato sufficiente per aiutare quattro adolescenti accusati dismo ad acquistare consapevolezza delle proprie responsabilità. I ragazzi, appartenenti a famiglie perbene, appena usciti dal tribunale dei minori, hanno girato un video in cui insultavano le forze dell’ordine e deridevano le istituzioni: «Siamo liberi, fanc…», dicono nel filmato, che adesso è stato consegnato ai carabinieri per gli accertamenti necessari. È accaduto a Ciriè, in provincia di Torino. Nel 2016, i quattroavevano preso di mira un compagno: per otto mesi lo hanno minacciato e picchiato. In un’occasione lo avrebbero anche preso a cinghiate e gli avrebbero sputato addosso. Sono stati tutti ritenuti responsabili di ingiurie, minacce, lesioni personali, atti persecutori e tentata rapina. Avevano cominciato prendendo in giro il compagno: ...

repubblica : Dopo tre anni di lavori socialmente utili, i bulli di Ciriè festeggiano con un video: 'Siamo liberi, fanc... sbirri' - marattin : Alle 15 il Presidente del Consiglio Conte viene qui alla Camera per il question time. Ho una domanda da fargli, sul… - matteorenzi : Ci hanno messo un mese per capire che bisognava stare nell’Euro. Tre mesi per capire che gli 80€ andavano tenuti, s… -