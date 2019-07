DIRETTA STAFFETTA 4x200 SL FINALE Italia di legno per 3 centesimi | Mondiali nuoto

Staffetta 4x200 sl finale/ DIRETTA streaming Rai : Italia a medaglia? - Mondiali nuoto - : Diretta finale Staffetta 4x200 m stile libero maschile: streaming video e tv Rai. L'Italia vuole centrare una nuova medaglia ai Mondiali di nuoto 2019.

DIRETTA FINALI SCOZZOLI - BURDISSO - 4x100 MISTA/ Staffetta : azzurri 6 ma è record! : DIRETTA FINALI dei 50 m rana con SCOZZOLI e 200 m farfalla con BURDISSO ai Mondiali nuoto 2019: info streaming video e orario, chiusura con la 4x100 MISTA.

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri! Setterosa ai quarti! Sesto posto per Cerruti/Ferro nel sincro - out nei tuffi Pellacani. In corso la finale da 3m : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia d’ARGENTO nella staffetta mista!! Vince la Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.05: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport 02.03: Italia D’ARGENTO!!!! Gregorio Paltrinieri dunque chiude con un argento, preceduto da Muffels e davanti agli Stati Uniti. Seguono Brasile, Australia, Francia, Olanda, Ungheria, Cina e Russia a completare il quadro della top-10 01.58: Rivedendo il replay si nota l’oro della Germania mentre ...

