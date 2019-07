Dieta dell’orologio | cena alle 14 per bruciare grassi e zuccheri

Fonte : dilei

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ladell’orologio è uo schema che promette di aiutare agrazie alla scelta mirata degli orari dei pasti della giornata, che devono essere tre (colazione, pranzo e). Le regole sono molto semplici. Prima di tutto, non ci sono restrizioni particolari dal punto di vista calorico e degli alimenti che si possono assumere. In secondo luogo, come già detto, è necessario effettuare tre pasti al giorno, partendo con la colazione8.00 del mattino. Il pranzo, invece, dovrebbe essere consumato11.00, mentre laandrebbe effettuata considerando come orario limite le 14.00. A inquadrare l’efficacia di questo approccio ci ha pensato un recente studio scientifico condotto dalla ricercatrice italiana Eleonora Poggiog. Attiva presso il Pennington Biomedical Research Center di Baton Rouge (USA), ha portato avanti uno studio clinico ...

