Devastante frana in Cina | almeno 20 morti nella provincia montuosa di Guizhou

Inondazioni in Cina : vittime e gravi danni - frana Devastante a Longyan [VIDEO] : Immagini scioccanti dalla Cina, dove un’ondata di maltempo ha provocato Inondazioni in numerose zone nel centro/sud: decine di persone sono morte e altre 356mila sono state evacuate, secondo quanto riferito dai soccorritori. Almeno 9.300 abitazioni sono crollate e circa 3,71 milioni di ettari di terreni agricoli sono stati danneggiati dalle Inondazioni: si stimano danni per oltre 13 miliardi di yuan (1,6 miliardi di euro circa). Nel video ...