Deputata PD accusa | ' La Lega vuole vietare gli abiti della tradizione sarda'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Da qualche ora in Sardegna è polemica: Attraverso un post pubblicato su profilo FacebookMarina Mura (PD), emerge che nella giornata del 24 luglio 2019 è stato oggetto di discussione alla Camera un emendamento che limiterebbe l’utilizzo di indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica o culturale, che comportino un parziale o del tutto occultamento del volto. La proposta inserita nel decreto sicurezza bis, presentata da 9 deputati del Carroccio, tra cui il primo firmatario è coordinatore in Sardegna Eugenio Zoffili, limiterebbe, secondo laMarina Mura, l'utilizzo per ragioni di sicurezza degli scialli e altri indumenti tradizionalmente utilizzati delle donne sarde....

