De Rossi | anche la Roma augura il meglio al centrocampista | tweet del club giallorosso

La sentenza di Albertini : “Dominio Juve anche il pRossimo anno - sono troppo avanti. Curioso di Giampaolo” : “Penso che anche la prossima stagione ci sarà un dominio della Juve, a livello di programmazione è molto più avanti rispetto agli altri club“. Queste le parole del presidente del Settore Tecnico Demetrio Albertini a margine del convegno ‘Facciamo gli uomini’, promosso dall’Aic a Coverciano per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere. “Fra le squadre che si stanno attrezzando per ...

Caldo intenso nel Veneziano nei pRossimi giorni - allerta anche per il peggioramento della qualità dell’aria : Ancora allerta per il grande Caldo sul territorio Veneto. A comunicarlo è l’Arpav che fa sapere che domani sarà raggiunto il quarto giorno consecutivo di disagio intenso e quindi sarà, di nuovo, ondata di calore. Il disagio fisico sarà intenso ovunque. anche la qualità dell’aria sarà in peggioramento, fino a risultare localmente scadente sulla pianura e pedemontana. Temperature in contenuto aumento anche mercoledì 24 luglio e ...

Meteo Luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Estate in pausa - maltempo e temperature sotto la media anche la pRossima settimana : Sta iniziando un weekend di forte maltempo al Centro-Sud dopo i fenomeni estremi di metà settimana che hanno messo in ginocchio buona parte della costa adriatica. Siamo a metà Luglio ma non sembra affatto Estate sulle regioni centro-meridionali, che nelle prossime ore potrebbero essere colpite da fenomeni di forte intensità, come venti distruttivi, nubifragi, grandine e persino tornado. Meteo, è di nuovo allerta per la costa adriatica: rischio ...

Playground Games parla del suo ruolo in Project Scarlett - ma anche sul pRossimo progetto "Top Secret" : Playground Games, in occasione di un'intervista, ha raccontato il ruolo ricoperto nella progettazione di Project Scarlett, e molto altro ancora.Come possiamo vedere, riporta il creative director Ralph Fulton racconta: "E' stata un'esperienza entusiasmante per il nostro team. Essere davvero all'inizio di qualcosa che chiaramente andrà a cambiare il modo in cui vengono fruiti i videogiochi".E ancora: "Tutto questo è accompagnato da moltissima ...

Previsioni meteo : maltempo a piu' riprese - piogge e temporali anche la pRossima settimana : La violenta perturbazione transitata sull'Italia nei giorni scorsi ha aperto ad un periodo decisamente più variabile e instabile. La nostra penisola rimane infatti meta di correnti relativamente...

Domina anche in Germania : con Marquez non c'è storia. Valentino Rossi solo ottavo : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania, Dominato dal primo all’ultimo giro. Alle sue spalle Maverick Vinales (Yamaha) e Cal Crutchlow (LCR Honda). Più staccati gli altri, a cominciare da Danilo Petrucci, quarto e migliore degli italiani davanti all’altra Ducati di Andrea Dovizioso, quinto.

MotoGp - le rivelazioni di Viñales : “sono stati tempi duri - ho anche pianto. Valentino Rossi? Ecco cosa penso di lui” : La prima vittoria in stagione della Yamaha porta la firma di Viñales, riuscito a tagliare per primo il traguardo del Gp di Assen Maverick Viñales ha regalato alla Yamaha la prima vittoria di questa stagione, precedendo Marc Marquez e Fabio Quartararo sul traguardo del Gp d’Olanda, andato in scena sul circuito di Assen. AFP/LaPresse Un successo liberatorio per lo spagnolo, che ai microfoni di Marca ha espresso tutte le proprie ...

Tutti pazzi per De Rossi - tanti i club sulle sue tracce : per l’ex Roma ci prova anche… il Milan : Sono tre le società che si sono messe sulle tracce di De Rossi, tra queste anche il Milan che ha deciso di farci un pensierino Daniele De Rossi si gode le vacanze ma pensa anche al suo futuro, che non sarà lontano dalla Serie A. L’ex centrocampista della Roma ha deciso di proseguire in Italia la propria carriera, considerando il fatto che la scelta di lasciare la Capitale non sia dipesa dalla sua volontà. Alfredo ...

Anche Ligabue su Topolino in versione papero rock nel pRossimo numero in edicola : C'è Anche Ligabue su Topolino, in una versione completamente nuova in cui imbraccia la chitarra come papero del rock. L'arrivo del rocker di Correggio in edicola è previsto per il prossimo numero, il 3318, nel quale sarà inserita la storia di cui l'intrepido papero è indiscusso protagonista. Il numero in edicola arriva nel bel mezzo del tour che l'artista sta conducendo in giro per l'Italia e nei maggiori stadi italiani, con l'ultima ...

Previsioni Meteo - storica ondata di caldo in arrivo in Europa : +40°C anche Germania la pRossima settimana! : Previsioni Meteo – I modelli concordano ampiamente sullo sviluppo di un’intensa ondata di caldo su una grande parte dell’Europa centro-occidentale, che partirà dalla prossima settimana e si estenderà probabilmente fino al prossimo weekend. L’evoluzione dei modelli sembra tendere verso un esteso blocco a omega che si svilupperà sull’Europa, con due aree di bassa pressione ai suoi margini, una sul Nord Atlantico e l’altra sull’Europa ...

Basket - Finale Scudetto – Sassari - Pozzecco perde la testa : “chi piange vada a fanculo. Spero di perdere anche la pRossima” : Gianmarco Pozzecco sbotta dopo la sconfitta di Sassari in Gara-4 delle Finals Scudetto: l’allenatore dei sardi si lamenta per le condizioni di gioco del Taliercio e la conferenza stampa diventa uno show Situazione critica in casa Sassari. Dopo la sconfitta subita in Gara-4, Venezia è adesso 3-1 nelle serie valevole per la Finale Scudetto e può giocarsi il primo match point in Gara-5. La tensione sale e gli animi si scaldano: Benzina ...

La Roma non trova pace : dopo De Rossi saluta anche Totti : Roma – Che l’estate della Roma non sarebbe stata semplice lo si era evinto da diverso tempo. Più meno da quando Cristian Romero di testa batteva Mirante al 91esimo di Genoa-Roma, ponendo una pesante sentenza sulla partecipazione alla successiva Champions dei gialloRossi. Ma da non prendere parte alla manifestazione più prestigiosa d’Europa, alle guerre intestine in seno a Trigoria (e dintorni) di acqua sotto i ponti ce ne ...

Serie B - in corso Assemblea Ordinaria della Lega : tra i punti all’ordine del giorno anche le date del pRossimo campionato : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per martedì 18 giugno 2019, alle ore 12.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Mercoledì 19 Giugno 2019, alle ore 14.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti ...

MotoGp - Test Barcellona – Valentino Rossi sorride : “provate tante novità anche in ottica 2020. Gadda? Ce ne vorrebbero 5 come lui” : Nonostante la 14ª posizione nei Test di Barcellona, Valentino Rossi si è detto soddisfatto delle novità di elettronica provate sulla sua Yamaha: miglioramenti e novità che torneranno utili anche nel 2020 Una 14ª posizione che fa poco Testo quella che Valentino Rossi ha ottenuto nei Test odierni a Barcellona. Potrebbero essere stati due giorni da dimenticare, vista la caduta di ieri durante la gara, ma il Dottore lascia il Montmelò con il ...