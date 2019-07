De Luca | «I navigator? Partecipino al concorso della Regione Campania»

De Luca - Anpal assuma suoi precari e poi navigator : La Regione Campania e' contraria "a creare nuove aree di precariato". Il governatore, Vincenzo De Luca, affida a una nota la sua replica alle contestazioni anche di esponenti di Governo come Luigi Di Maio al diniego di siglare la convenzione con Anpal che permetterebbe a 471 navigator di lavorare nei Centri dell'impiego in Campania. "Per anni si e' contestato agli amministratori del Sud la propensione alla clientela. Oggi la Campania dimostra ...

Navigator - Di Maio duro con De Luca «Rinsavisca - fa dispetto ai campani» : «Non avrei mai immaginato si potesse arrivare a un'assurdità tale». Così il vicepremier Luigi Di Maio, arrivato al 49/o Giffoni Film Festival, risponde ai giornalisti...

Navigator - Di Maio contro De Luca : “Non li vuole? Assurdo - spero rinsavisca” : “I Navigator devono essere assunti a tempo indeterminato dall’Anpal, altrimenti qui non li vogliamo. La Regione Campania non deve diventare un serbatorio per il precariato”. Sono le parole di Vincenzo De Luca, che nei giorni scorsi si è opposto all’arrivo di 471 Navigator, risultati già idonei al concorso, destinati al supporto dei centri per l’impiego campani. “Non li vuole? Non avrei mai immaginato di ...

Napoli - la protesta di navigator e M5s sotto la Regione Campania : “De Luca firmi la convenzione e ci faccia lavorare” : protestano davanti alla sede della Regione Campania, a Napoli, per chiedere di poter iniziare il loro lavoro: sono gli idonei del concorso per navigator, coloro che dovranno guidare chi percepisce il reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro. protestano davanti alla sede della Regione Campania assieme ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle “perché De Luca non vuole firmare” per stipulare la convenzione con l’Anpal, ...

