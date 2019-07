Da Pozzuoli a Londra | storia del neurochirurgo che ha preferito la Asl di Napoli al

Fonte : agi

(Di venerdì 26 luglio 2019) Per 18 anni Simona Buonamassa, napoletana del Vomero, specializzatasi con il massimo dei voti in neurochirurgia all'ateneo Federico II di, ha lavorato a; prima nel Queen's Hospital come specialista associata, poi collezionando esperienze importanti al National Hospital for Neurology and Neurosurgery all'Oldchurch Hospital, al Charing Cross Hospital, specializzandosi nel trattamento dei tumori cerebrali, negli interventi a paziente sveglio e nelle procedure di mappaggio corticale intraoperatorio. Un percorso intervallato da esperienze napoletane, quali il dottorato di ricerca in Neuro-Oncologia Chirurgica nel 2004 alla Seconda Università degli Studi die quattro degli otto progetti di ricerca realizzati, portati a termine con i due atenei partenopei, completatisi con fellowship nei migliori centri per il trattamento dei tumori primitivi cerebrali in Canada, ...

borrelliluigim : Una neurochirurga napoletana lascia il Queen's Hospital di Londra e sceglie il Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli… - CronacaFlegrea : #pozzuoli #bacoli #napoli -