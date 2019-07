Da Eni a Renault | i risultati delle trimestrali di oggi

Motori – Alibaba inserirà il suo “GEnio” all’interno delle vetture Audi - Renault e Honda : E’ stato presentato a Shanghai l’accordo che unisce il colosso asiatico Alibaba alle case Audi, Renault e Honda che saranno fornite dell’assistente vocale “Tmall Genie” su tutte le vetture vendute nel mercato asiatico Oggi il colosso delle vendite online Alibaba, diretto rivale dell’americana Amazon, ha chiuso un significativo accordo con Audi, Renault e Honda che interesserà inizialmente il mercato ...

Motori – Fusione saltata tra FCA-Renault - il vice-Premier Di Maio : “non sempre fa bene intervEnire” : Fusione saltata tra FCA-Renault, il vice-Premier Di Maio: “Se la Fca ha ritirato la proposta evidentemente non ha visto una convenienza” “Questa vicenda dimostra che quando la politica cerca di intervenire nelle vicende economiche non sempre fa bene. Se la Fca ha ritirato la proposta evidentemente non ha visto una convenienza“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e vice premier Luigi Di Maio, ...

Renault Scénic - Una settimana con la Blue dCi 120 CV Sport Edition2 [Day 3] : La protagonista del nostro Diario di bordo di questa settimana è la Renault Scénic in allestimento Sport Edition 2, equipaggiata con il 1.7 turbodiesel Blue dCi da 120 CV e 300 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a sei marce. Lunga 4 metri e 41 cm, larga 1,87 e alta 1,65, oltre alla vernice metallizata bicolore Be Style Berlino e ai cerchi di lega da 20" Silverstone, la versione in prova è equpaggiata di serie con i retrovisori ...

Renault Scénic - Una settimana con la Blue dCi 120 CV Sport Edition2 [Day 2] : La protagonista del nostro Diario di bordo di questa settimana è la Renault Scénic in allestimento Sport Edition 2, equipaggiata con il 1.7 turbodiesel Blue dCi da 120 CV e 300 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a sei marce. Lunga 4 metri e 41 cm, larga 1,87 e alta 1,65, oltre alla vernice metallizata bicolore Be Style Berlino e ai cerchi di lega da 20" Silverstone, la versione in prova è equpaggiata di serie con i retrovisori ...