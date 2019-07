Consigli Fantacalcio | fra gli attaccanti a cui puntare all' asta anche Ronaldo e Dzeko

Asta Fantacalcio - i primi Consigli : fondamentale studiare le rose e pianificare il budget : A meno di un mese dall'inizio della Serie A si infiamma anche il Fantacalcio. Tutti in cerca di consigli per cercare di emergere, tra gli amici, in questo fantasy game così amato in Italia. C'è una squadra da creare con i crediti a disposizione e si diventa, in un colpo solo, presidente, direttore sportivo e allenatore del proprio team. Riuscire a costruire una grande squadra però non è mai facile, proviamo a dare degli utili suggerimenti in ...

Fantacalcio 2019-2020 : i Consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Come ogni anno, dopo una breve pausa per metabolizzare la stagione appena conclusa e smaltire tutto lo stress delle giornate di campionato sperando nei bonus dei propri giocatori, il mese di luglio il fantallenatore medio inizia già a pensare al nuovo campionato e soprattutto a portarsi avanti col lavoro seguendo il calciomercato prima di tutti, sperando di poter scovare nuovi talenti semi-sconosciuti da rubare a poco prezzo all’asta del ...

