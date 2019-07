Concorsi Regione Emilia Romagna 2019 | pubblicati i bandi per 447 posti

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 26 luglio 2019) Dopo 10 anni di stop del turnover sono stati sbloccati nuoviper l’assunzione di 447 Specialisti in diverse aree nel triennio/2021. In particolare: 37 Specialisti programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale; 43 Specialisti gestione del territorio e del patrimonio pubblico; 83 Specialisti in materie economiche e finanziarie; 59 Specialisti della trasformazione digitale; 108 Specialisti amministrativo giuridici; 117 Specialisti agro forestali. Altriper diplomati verrannoa Novembre, mentre a Dicembre nuove assunzioni con Contratti di formazione e lavoro per giovani laureati del settore agro-forestale e fitosanitario. Vediamo assieme requisiti di partecipazione, come inviare la domanda e le prove di selezione previste per i. Novità e aggiornamenti suiPubblici...

