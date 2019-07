Come seguire in diretta la Fortnite World Cup

Fonte : wired

(Di venerdì 26 luglio 2019) Fonte: epicgames.com È arrivato il weekend tanto atteso dagli amanti dei videogiochi e in particolare di: il titolo rilasciato da Epic Games e People Can Fly nel 2017 e che, in soli due anni, ha raggiunto milioni di utenti provenienti da ogni continente. Dal 26 al 28 luglio si tengono a New York le finali dellaCup, la competizione mondiale che ha visto sfidarsi oltre 40 milioni di giocatori di tutto il mondo in quello che si definisce “il più grande torneo di tutti i tempi” e che in questi giorni, si sfideranno per i premi in palio da 3 milioni di dollari destinati ai primi classificati. Non sarà solo una semplice competizione tra 100 singoli e 50 coppie, infatti, sono numerose le attività correlate previste in questi giorni. Ci sarà un mini parco a tema denominatoFan Festival, la Pro-Am che vedrà scontrare i 50 vip e 50 gamer ...

svbastian_ : Come prevedibile il trio Vanzini-Valsecchi-Chinchero ti invoglia a non seguire le libere - TommasoArmando : Anno 2019 Lezioni di Interismo da Icardi. ?? Lezioni di democrazia e antirazzismo ai tifosi italiani da un cinese.… - adragnawalter : @Gabriel54358404 Un proverbio arabo dice: i complimenti come le belle parole sono come i profumi, vanno odorati non… -