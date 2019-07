Coisp | sconfitta per Stato e città | sembra far west

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roma – “Siamo, soprattutto a Roma, in una condizione da far. E’ inaccettabile che un Carabiniere debba morire a 35 anni nello svolgimento del proprio lavoro per mano di due criminali intenti a commettere un furto. Cidi rivivere quanto accaduto pochi giorni fa a Tor Bella Monaca, quando solo per miracolo il nostro collega e’ riuscito a salvarsi da una coltellata. Siamo profondamente vicini ai familiari e a tutta l’Arma dei Carabinieri che oggi hanno perso un un leale servitore dello”. Cosi’ in una nota Domenico Pianese, segretario generale del, sindacato di Polizia. “Questa escalation di violenza nei confronti delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine dovrebbe far rendere conto che alcuni interventi non si possono piu’ realizzare con un solo equipaggio, ne servirebbero almeno due, specialmente ...

