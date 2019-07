CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019 Alaphilippe maglia gialla | chi a pois dopo le Alpi?

CLASSIFICA TOUR de France 2019/ Alaphilippe maglia gialla : parola al leader : Classifica Tour de France 2019: la maglia gialla è sulle spalle di Alaphilippe alla vigilia della 19tappa, ma Bernal è vicino.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019/ Alaphilippe maglia gialla : caos in casa Ineos : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2019: la maglia gialla è sulle spalle di Alaphilippe alla vigilia della 19tappa, ma Bernal è vicino.

Tour de France 2019 - diciannovesima tappa Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes : i possibili scenari tattici. Col de l’Iseran decisivo per frazione e CLASSIFICA generale : Momenti davvero decisivi al Tour de France 2019: va in scena oggi la diciannovesima tappa di 126,5 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes. Un appuntamento fondamentale in questa Grande Boucle: va infatti a decidersi la classifica generale, che al momento è apertissima, con ben cinque corridori racchiusi nello spazio di 2′. Andiamo a scoprire i possibili scenari tattici della frazione odierna. Dopo 10 km la strada inizierà a salire ...

CLASSIFICA TOUR de France 2019/ Alaphilippe maglia gialla : occhio a Bernal - 19tappa : Classifica Tour de France 2019: la maglia gialla è sulle spalle di Alaphilippe alla vigilia della 19tappa, ma Bernal è vicino.

Tour de France 2019 - la rinascita di Nairo Quintana! Show sul Galibier - vince la tappa e torna in CLASSIFICA! : Ultimi 7 km del Col du Galibier, il tratto più difficile della storica ascesa transalpina, la fuga che perde pezzi, e l’attacco da parte dell’uomo giusto, lo scalatore perfetto sulla salita perfetta. Nairo Quintana è tornato, protagonista di uno scatto imperiale che ha fatto subito tornare alla mente i giorni migliori del campione colombiano. Indemoniato in salita, in discesa, sotto la pioggia, vittorioso a Valloire, tutto solo, come ...

CLASSIFICA TOUR de France 2019/ Alaphilippe ancora maglia gialla - Bardet a pois! : Classifica Tour de France 2019: alla vigilia della 18tappa la maglia gialla è sulle spalle di Julian Alaphilippe, oggi 25 luglio.

Tour de France – La nuova CLASSIFICA generale dopo la 18ª Tappa : Julian Alaphilippe può sognare! : Nairo Quintana vince la 18ª Tappa del Tour de France e si rilancia in classifica generale. Julian Alaphilippe ancora al comando in maglia gialla: il Francese può sognare l’impresa Con due tappe al termine del Tour de France, la classifica generale va delineandosi. Non c’è più spazio per alcune errore, chi resta in corsa se la giocherà fino alla fine, per il resto dei ciclisti restano solo i rimpianti. La 18ª Tappa, corsa ...

CLASSIFICA TOUR de France 2019 - diciottesima tappa : Alaphilippe in maglia gialla dopo il Galibier - Bernal guadagna 32” - Quintana rientra : Il Tour de France 2019 ha subito un enorme scossone in occasione della diciottesima tappa, la prima frazione sulle Alpi ha regalato grande spettacolo e la Classifica generale ne è uscita stravolta. Egan Bernal è scattato sul Galibier, il colombiano ha guadagnato del margine e ha tagliato il traguardo di Valloire con una trentina di secondi di vantaggio su Geraint Thomas, Thibaut Pinot e Julian Alaphilippe. La maglia gialla si è staccata sulle ...

Tour de France 2019 - risultato e CLASSIFICA della diciottesima tappa Embrun-Valloire : trionfa Quintana. Fantastico Alaphilippe difende la maglia gialla : Bellissima la diciottesima tappa del Tour de France 2019 da Embrun a Valloire. Nairo Quintana grazie ad una fuga da lontano ha conquistato la vittoria parziale ed è rientrato in lotta per le posizioni che contano nella generale. Egan Bernal ha staccato gli altri big di classifica recuperando qualche secondo sugli avversari. Un grandissimo Julien Alaphilippe ha difeso la maglia gialla. Il ciclista Francese nell’ultima discesa ha recuperato ...

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019/ Maglia gialla Alaphilippe - le ambizioni di Pinot : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2019: alla vigilia della 18tappa la Maglia gialla è sulle spalle di Julian Alaphilippe, oggi 25 luglio.

CLASSIFICA TOUR de France 2019/ Alaphilippe conserverà la maglia gialla? - 18tappa - : Classifica Tour de France 2019: alla vigilia della 18tappa la maglia gialla è sulle spalle di Julian Alaphilippe, oggi 25 luglio.

CLASSIFICA TOUR de France 2019 - diciassettesima tappa : Alaphilippe conserva la maglia gialla - ora la battaglia sulle Alpi : La Classifica generale del Tour de France 2019 è rimasta invariata al termine della diciassettesima tappa, oggi è andata via la fuga e Matteo Trentin è riuscito a vincere in solitaria sul traguardo di Gap dopo un bellissimo attacco in salita. I big si sono controllati nel gruppo principale e si sono dati appuntamenti a domani quando è in programma la frazione con Izoard e Galibir, Julian Alaphilippe conserva la maglia gialla con vantaggio nei ...

Tour de France 2019 - risultato e CLASSIFICA della diciassettesima tappa Pont du Gard-Gap : trionfo di Matteo Trentin! : Matteo Trentin vince la diciassettesima tappa del Tour de France 2019, 200 km da Pont du Gard a Gap. Il campione europeo stacca nel finale i compagni di fuga grazie ad un grande attacco e conquista la vittoria in solitaria. Secondo posto per Kasper Asgreen, mentre al terzo si piazza il campione olimpico Greg Van Avermaet. I big invece si controllano e Julian Alaphilippe mantiene così saldamente la maglia gialla. Di seguito il risultato, la ...

CLASSIFICA TOUR de France 2019/ Maglia gialla Alaphilippe : le parole del leader : Classifica Tour de France 2019: anche alla vigilia della 19tappa la Maglia gialla è sulle spalle di Julian Alaphilippe, oggi 24 luglio.