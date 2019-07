CLAMOROSO – La Roma ha provato a vendere Trigoria

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 26 luglio 2019) Stando a quanto riportato da Fox Sport, la situazione economica in casanon è per niente rosea.– Il Sole 24 ore racconta di uno scenario disastroso per il club giallorosso. La situazione “Il Sole24Ore dipinge un quadro problematico per quanto riguarda la situazione finanziaria della. Nell’articolo scritto da Gianni Dragoni, la situazione patrimoniale della società giallorossa viene descritta come la peggiore dell’intero campionato italiano. Il prestito obbligazionario apdal Consiglio d’Amministrazione dei capitolini è stata la mossa scelta dalla dirigenza dopo aver vagliato tutte le ipotesi possibili, persino quella della vendita del centro sportivo di.”in vendita “La proprietà americana ha scelto di non optare per la ricapitalizzazione aggiungendo quindi nuovi debiti, con i conti ...

