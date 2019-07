Clamoroso al Tour de France | frane e grandine in Val-d’Isère | tappa annullata ma Bernal

Tour de France 2019 - Thomas scatta mentre Bernal è in fuga! Clamoroso autogol tattico in casa Ineos : Negli ultimi sette anni ci siamo abituati al dominio totale del Team Sky, la corazzata britannica che controllava il Tour de France con estrema disinvoltura forte di una squadra molto compatta e coesa, ben coordinata dal proprio direttore sportivo, inscalfibile e imbattibile. Dal trionfo di Bradley Wiggins nel 2012, passando per il poker di Chris Froome e per il sigillo di Geraint Thomas dodici mesi: soltanto Vincenzo Nibali è riuscito a ...