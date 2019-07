Cinema 2019 I primi 10 film italiani del rientro da non perdere

Mostra del Cinema di Venezia 2019 - i punti forti del programma : Con 5928 posti in totale, e il Lazzaretto a tutta virtual reality, la Mostra del Cinema di Venezia 2019 sulla carta è destinata a fare il botto. Oltre agli ottimi titoli in programma, forieri di un red carpet di stelle a non finire - roba da far impazzire insieme cinefili e vip watcher -, ci sono almeno altri sei buoni motivi per non perdersela. Da Brad Pitt a Scarlett Johansson, Hollywood si sposa in laguna Non ci saranno molte superstar a ...

Programmi TV di stasera - venerdì 26 luglio 2019. Su Rai1 torna il Cinema di Bollywood con «Quando parla il cuore» : Quando parla il cuore Rai1, ore 21.25: Quando parla il cuore – 1^Tv Film tv di Gauri Shinde del 2012, con Sridevi, Adil Hussain, Mehdi Nebbou. Prodotto in India. Durata: 134 minuti. Trama: Una casalinga, trascurata dal marito e derisa dai figli perché non sa parlare bene inglese, va a New York per aiutare sua sorella ad organizzare il matrimonio di sua nipote. Senza dire niente a nessuno, si iscrive ad un corso di lingua che l’aiuterà a ...

Mostra del Cinema di Venezia 2019 - fra i titoli in concorso anche Joker : Sono stati annunciati nella giornata di oggi, 25 luglio, in una conferenza stampa tenutasi a Roma i titoli dei film che parteciperanno alla prossima Mostra del cinema di Venezia, la cui edizione 2019 si terrà dal 28 agosto al 7 settembre prossimi. Dopo l’annuncio qualche giorno fa che il film di apertura di questa 76esima sarebbe stato La vérité del giapponese Kore-eda Hirokazu, pellicola con Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan ...

Mostra del Cinema di Venezia 2019 : film - protagonisti - programma : A titoli rivelati, il festival del Lido ha tutti i numeri per essere di nuovo un argomento da Oscar. Con alcuni dei film e delle serie più attesi dell'anno (Joker, Ad Astra, Zero Zero Zero, The New Pope). Un parterre di star ricco all'inverosimile (da Pitt a Depp, Phoenix e Pattinson, da Bellucci a Johansson, Stone e Cruz, per non parlare delle regine Streep e Deneuve). Una grande varietà di generi, linguaggi, contaminazioni. E tanti diversi ...

Esce il trailer del musical Cats : il film nei Cinema dal 20 dicembre 2019 : Era il lontano 1981 quando Cats, il famoso musical in due atti composto dal celebre Andrew Lloyd Webber, venne alla luce e oggi nel 2019 ci si prepara per la nuovissima versione diretta da Tom Hooper, già distintosi in capolavori come Il discorso del re, che gli valse l’Oscar, The Danish Girl e Les Misérables, altro musical con un cast stellare che vantò la presenza Hugh Jackman nel ruolo di protagonista. Anche il nuovo Cats si distingue per il ...

Amazon Prime Day 2019 - tre cofanetti di capolavori del Cinema da non perdere : Dalla mezzanotte di lunedì 15 luglio è scoccata l’ora dell’Amazon Prime Day 2019, con tantissime offerte disponibili fino alle 23.59 del 16 luglio. Due giorni di sconti, per approfittare dei quali bisogna essere abbonati ad Amazon Prime (per i nuovi clienti c’è anche la possibilità di accedere con un mese di prova gratis). Tra promozioni e affari di ogni tipo, abbiamo rovistato nel settore che preferiamo, quello dell’home video, alla ricerca di ...

Calendario uscita film a luglio 2019 : date e titoli al Cinema : Calendario uscita film a luglio 2019: date e titoli al cinema Siete in cerca di un Calendario che contenga le date d‘uscita dei film di luglio 2019? Allora questo articolo potrebbe fare al caso vostro. In molti infatti, un po’ per sfuggire al caldo e un po’ per passione, amano andare al cinema d’estate. Divertenti commedie, thriller ad alta tensione, horror , sono in programmazione una vasta gamma di film per tutti ...

Estate a Napoli 2019 : Cinema - mostre ed eventi da luglio a settembre : Estate a Napoli 2019: cinema, mostre ed eventi da luglio a settembre La splendida rassegna Estate a Napoli quest’anno giunge alla sua quarantesima edizione. Il comune campano ha organizzato un programma ricco di eventi e iniziative culturali che hanno come obiettivo quello di intrattenere, divertire e stupire cittadini e turisti. Concerti, mostre, visite guidate, spettacoli teatrali, cinema e tante altre iniziative da luglio a ...

Giffoni Film Festival 2019 programma e ospiti del Cinema italiano : Giffoni Film Festival 2019 Alessandro Borghi l'ultimo arrivato Il Giffoni Film Festival, come ogni anno, è la manifestazione cinematografica più allegra dell’estate. ospiti, proiezioni, ...

Ciné – Giornate di Cinema 2019 - a Riccione dal 2 al 5 luglio : Dal 2 al 5 luglio, torna a Riccione Ciné – Giornate di Cinema: è giunta alla nona edizione la manifestazione estiva dell’industria Cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da ANICA, in collaborazione con ANEC ed ANEM, prodotta ed organizzata da Cineventi per la direzione di Remigio Truocchio. Occasione per fare il punto sulla prossima stagione Cinematografica, vedrà anche moltissimi ...

Festa del Cinema 2019 Roma : data - premi e anticipazioni. Quando inizia : Festa del cinema 2019 Roma: data, premi e anticipazioni. Quando inizia Torna, puntuale come sempre, la Festa del cinema di Roma, giunta ormai alla sua quattordicesima edizione. Le date si conoscono già: il festival si terrà dal 17 al 27 ottobre in pieno centro, con location principale l’auditorium Parco della Musica (sito a Viale Pietro de Coubertin 30). Ecco le prime anticipazioni su uno degli eventi più attesi dell’anno nella ...

Il grande Cinema al Teatro Antico - i Premi e le masterclass del Taormina Film Fest 2019 : Il grande cinema torna al Teatro Antico di Taormina, grazie alla sessantacinquesima edizione del Taormina FilmFest, che si svolgerà dal

Cinema America 2019 - Il cast de “L’ Ultima Ruota del Carro” al Casale della Cervelletta - Elio Germano «L’aggressione è sintomo di degrado» VIDEO e FOTO : L'Ultima Ruota del Carro rivive al Casale della Cervelletta. Elio Germano, Giovanni Veronesi e Alessandra Mastronardi indossano la maglia del Cinema America e dicono NO alla violenza. Altra bellissima serata sotto il segno del Cinema in Piazza 2019, evento organizzato dai ragazzi del Cinema America. Al ...

Il Cinema Ritrovato 2019 - a Bologna dal 22 al 30 giugno : il programma : Grandioso il programma del Cinema Ritrovato, che torna a Bologna dal 22 al 30 giugno. 500 film in 9 giorni, con ospiti a dir poco straordinari: Francis Ford Coppola per presentare in prima europea Apocalypse Now – Final Cut, Jane Campion a introdurre la versione restaurata di Lezioni di piano, Nicolas Winding Refn in veste di restauratore per presentare Spring Night, Summer Night, film indipendente del Cinema americano degli anni ...